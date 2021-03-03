Белгород, , 14:07 — REGNUM Руководитель компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о двух месяцах работы в должности первого вице-губернатора Белгородской области. «Не хотелось бы это даже комментировать» — публикует слова главного куратора мусорной реформы 3 марта издание РБК.

Денис Буцаев был назначен на должность первого заместителя главы региона 17 сентября 2020 года. На вопрос, почему он чуть не стал губернатором, он ответил так:

«Чуть» не бывает. Честно, не хотелось бы это даже комментировать. Мы какой-то промежуток времени действительно обсуждали возможность участия в этом проекте — в работе [в руководстве] региона. Я поучаствовал в той части работы, которую мне предлагал действующий на тот момент губернатор. Находясь в статусе первого заместителя губернатора региона, я получил предложение от руководства правительства поучаствовать в работе экологического оператора. Оно показалось интересным и заслуживающим внимания».

Как сообщало ИА REGNUM, должность первого заместителя губернатора была введена в структуру правительства Белгородской области распоряжением действующего тогда главы региона Евгения Савченко 17 сентября. В этот же день губернатор заявил об отставке.

18 ноября 2020 года указом резидента РФ врио губернатора был назначен Вячеслав Гладков. 20 ноября стало известно, что Денис Буцаев стал гендиректором Российского экологического оператора, распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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