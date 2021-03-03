Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана призвал торговые и бизнес центры провести противопаводковые мероприятия. Об этом 3 марта заявил заместитель начальника департамента Есен Байыров на брифинге.

Он обратился к обслуживающим компаниям жилых комплексов, администрациям зданий и владельцам частных жилых домов. Байыров рекомендовал очистить крыши торговых комплексов, а также пешеходные и тротуарные дороги придомовой территории.

Жителям частных жилых домов рекомендовано очистить снег с территории дома.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2023 года в Казахстане на борьбу с паводком выделят 160 млрд тенге ($381 млн). В настоящее время угроза наводнения сохраняется в 200 населенных пунктах республики.

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