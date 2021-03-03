Будапешт, , 14:03 — REGNUM Применение на территории Венгрии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и китайского препарата компании Sinopharm является оправданным, так как Евросоюз не смог вовремя обеспечить страну вакцинами, которые прошли сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом 3 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild.

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«У ЕС была и сейчас есть возможность быстро и эффективно обеспечивать европейцев вакцинами и защищать своих граждан. Он не воспользовался этим шансом. Поэтому, согласно нашей конституции, я должен действовать ответственно, чтобы обезопасить своих граждан», — сказал он.

При этом Орбан указал, что Венгрия уступает США, Великобритании, Израилю и Сербии в вопросе снабжения жителей страны эффективными препаратами от нового заболевания.

«Вот почему я ищу хорошую вакцину для моей страны там, где она доступна, в том числе в Китае или России, при условии, что наши контролирующие органы проверили и одобрили активные компоненты», — пояснил глава венгерского правительства.

Также Орбан отметил, что он не делит вакцины на восточные и западные, а только на хорошие и плохие и добавил, что в России и Восточной Европе давно имеется своя культура вакцинации.

«С помощью советской вакцины мы искоренили полиомиелит намного раньше, чем на Западе. Спасение жизней и возвращение людям их свободы всегда важнее любых политических соображений, независимо от того, насколько они оправданы», — заключил глава правительства Венгрии.

Отметим, на сегодняшний день на территории Венгрии было выявлено за все время пандемии почти 440 тыс. носителей коронавирусной инфекции.