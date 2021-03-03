Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Александр Клаус Spb.sledcom.ru

Об этом сообщили СМИ, приводящие скан указа главы государства. «Настоящий указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе от 3 марта.

47-летний Александр Клаус окончил филиал в Ульяновске Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1995 году. На последних курсах университета начал работать в прокуратуре Ульяновской области следователем, старшим следователем, прокурором отдела, заместителем прокурора Железнодорожного и Ленинского районов Ульяновска.

После переезда в Петербург в 2005 году карьера Клауса стремительно пошла вверх. До 2007 года он работал сначала на должность начальника отдела криминалистики прокуратуры Санкт-Петербурга, а затем на посту прокурора Выборгского района. Затем до 2011 года работал в должности первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, после чего три года в должности первого заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

На высшую руководящую должность в органах СКР по Санкт-Петербургу он был назначен в 2014 году и с тех пор работал руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Генерал-лейтенант юстиции, почетный работник Следственного комитета.