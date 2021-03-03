Киев, , 14:02 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) инициирует импичмент Владимира Зеленского, хотя и понимает, что из-за пропрезидентского большинства в парламенте отправить в отставку действующего главу государства прямо сейчас вряд ли получится.

Об этом заявил в интервью председатель политсовета ОПЗЖ, депутат Рады Виктор Медведчук в интервью ВВС News Украина, фрагменты из которого 3 марта приводит пресс-служба политической силы.

«Провести процедуру импичмента в Раде при наличии монобольшинства «Слуги народа» сегодня невозможно. Мы объявили о начале процедуры импичмента, чтобы собирать подписи в парламенте. Но мы хотим обратиться к людям и в поддержку процедуры импичмента, собирать и их подписи. Найти их поддержку в вопросах того, что президент не противостоял повышению тарифов, в вопросах разбазаривания земли, в вопросах, связанных с Конституционным судом и с преступным закрытием трех каналов», — сказал Медведчук.

Отвечая на вопрос о личных отношениях с Зеленским, лидер оппозиции сказал, что даже не был с ним близко знаком.

«Я с ним виделся раньше, в 2008 или 2009 году на одном из юбилеев братьев Суркисов. Он там вел вечер. Микрофон мне давал, когда я выходил говорить тост, вот и вся встреча… Я с господином Зеленским переговоров никогда не вел. Я с ним не встречался, как он стал президентом, и за него не голосовал», — уточнил политик.

Возвращаясь к вопросу введенных в его отношении санкций, Медведчук заявил, что все обвинения, озвученные секретарем СНБО Алексеем Даниловым, — это не более чем провокация и попытка дискредитировать главного политического оппонента власти.

«Тот бред, который несет Данилов со ссылкой на СБУ, — это просто провокация для того, чтобы сначала закрыть три информационных канала, а затем ограничить меня, создать мне такие условия, чтобы я или прекратил политическую деятельность, или покинул страну… Нет никаких оснований утверждать и даже подозревать меня в том, что было какое-то финансирование терроризма. Это вызывает у меня смех. Что значит финансировал терроризм? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались лишь в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было. Никакого бизнеса с Луганском и Донецком у меня не было ни до 2014 года, ни после». — отметил он.

Медведчук добавил, что не знает, о каком расследовании против него идет речь, а обвинения в том, что принадлежащий его супруге Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод якобы поставляет в республики Донбасса нефтепродукты, уже опровергли и на самом предприятии.

«Кажется, несколько дней назад завод ответил, что он никогда не поставлял нефтепродукты или иную свою продукцию на неконтролируемые территории Луганской и Донецкой областей. И никогда структуры, находящиеся в собственности нашей семьи, не имели никаких отношений со структурами или «органами власти» неконтролируемых территорий», — подчеркнул политик.

Парламентарий отметил, что незаконны санкции в отношении еще одного члена «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, поскольку согласно действующему законодательству санкции не могут вводиться против граждан Украины. И совершенно недопустимо блокирование независимых телеканалов, если нет соответствующего решения суда, а вводить ограничительные меры в отношении каналов должны через Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

«Незаконно (закрыли телеканалы), с нарушением законодательства и Конституции Украины… Потому что никакие санкции, тем более по этому закону, в отношении телеканалов применяться не могут… Я утверждаю, что санкции, которая применена к каналам, в законе о санкциях нет. Санкции к этим вещателям должны применяться согласно закону, то есть через Национальный совет телевидения и радиовещания и решение суда», — заявил Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 4 февраля, после введения санкций в отношении оппозиционных телеканалов, съезд партии ОПЗЖ поручил своей фракции в Верховной раде начать процедуру импичмента главы государства.

19 февраля стало известно, что парламентская фракция ОПЗЖ получила от аппарата Верховной рады подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента. В политической силе напомнили, что необходимо собрать 226 подписей народных депутатов в поддержку проведения импичмента, а потом «народный импичмент подпишут люди».

1 марта Верховный суд Украины после нескольких отказов открыл производство по делу об обжаловании указа президентаВладимира Зеленскогоо применении санкций против оппозиционных телеканалов.