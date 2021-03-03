Москва, , 13:57 — REGNUM На фоне роста вероятности достройки «Северного потока — 2» опасения Украины приобретают все более конкретные очертания, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Так, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой предварительно оценил потери украинской стороны в случае запуска второй нитки российского газопровода в $3 млрд в в год/

Эта цифра реальна и коррелирует с ранее сформированными расчетами (в конце 2019 года, когда подписывались документы на пролонгацию транзита российского газа). При этом, согласно его оценке, указанная сумма потерь не является критичной для экономики Украины.

Однако, если говорить языком цифр, то ситуация выглядит не совсем так. В 2020 году выпуск украинской экономики составил лишь $141 млрд., снизившись относительно показателей 2019 года на 8,2%.

Вероятность сохранения негативного тренда на фоне продолжающегося давления пандемии коронавируса на эту страну достаточно высока.

И потеря более чем 2% в дополнение к существующему неблагоприятному сценарию сформирует дополнительную серьезную нагрузку на экономику страны, причем неясно, чем можно будет заместить эти потери.

В дополнение к риску потерь «транзитных» доходов стоит упомянуть, что в 2020 году украинский госдолг вырос на 12,5%, достигнув уровня в 56,8% ВВП, а это уже — критическая зона для сегодняшнего состояния экономики страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает, что недополученных Украиной из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», может составить $3 млрд.

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