Киев, , 13:59 — REGNUM Индийская вакцина от COVID-19 CoviShield и европейский препарат AstraZeneca имеют идентичную формулу. Об этом написала посол Великобритании и Северной Ирландии на Украине Мелинда Симмонс на своей странице в социальной сети Twitter.

«Вакцина от COVID-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионное название AZD1222, произведённой в Индии», — написала дипломат.

Симмонс подчеркнула, что предположения о разнице в формулах данных вакцин являются «категорически не правильными».

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Напомним, ранее мэр Николаева заявил, что жители города, которые откажутся от прививки вакциной Covishield, будут лечиться от COVID-19 за свой счёт.

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