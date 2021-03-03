Киев, 3 марта 2021, 13:59 — REGNUM Индийская вакцина от COVID-19 CoviShield и европейский препарат AstraZeneca имеют идентичную формулу. Об этом написала посол Великобритании и Северной Ирландии на Украине Мелинда Симмонс на своей странице в социальной сети Twitter.
Симмонс подчеркнула, что предположения о разнице в формулах данных вакцин являются «категорически не правильными».
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Напомним, ранее мэр Николаева заявил, что жители города, которые откажутся от прививки вакциной Covishield, будут лечиться от COVID-19 за свой счёт.
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