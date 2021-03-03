Иерусалим, , 14:08 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 4265 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения 3 марта.

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По последним данным, за сутки в стране было проведено 91 122 тестов, из них положительными были 4,8%, что является самым низким показателем с 1 января 2021 года.

Сутками ранее в Израиле было выявлено 4624 случая, процент положительных тестов был 5,2%. Общее число заразившихся за время пандемии в Израиле — 787 211.

За сутки в стране умерли 19 человек (в общей сложности 5797 за пандемию). 717 человек считаются тяжелыми больными, среди них семь детей и подростков.

По данным Национального центра информации и знаний о коронавирусе при Управлении военной разведки (Аman), почти половина новых заражений выявлена у жителей в возрасте до 19 лет.