Москва, , 13:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов.

«Где бы Вы ни работали, какие бы должности ни занимали, Вы всегда полностью посвящаете себя делу, профессионально решая самые сложные задачи. Сегодня от Вас очень многое зависит в вопросах повышения благосостояния граждан, в развитии экономики нашей страны», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и сенаторы аплодисментами поздравили Мишустина с днем рождения в ходе заседания, отметив, что глава правительства в свой праздник «работает в регионе».