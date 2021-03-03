Джакарта, , 13:51 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 6808 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 3 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 353 834 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, 9053 пациента с COVID-19 выздоровели за сутки. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 169 916 человек.

В период со 2 по 3 марта 2021 года от COVID-19 в стране скончались 203 пациента. Эпидемия унесла жизни 36 720 жителей Индонезии.

Согласно этим данным, в настоящее время в стране зарегистрировано 147 197 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень смертности от коронавируса в Индонезии резко увеличился в конце февраля 2021 года.

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