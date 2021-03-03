Тбилиси, , 14:22 — REGNUM В правительстве Грузии довольно нервно реагируют на протестные акции оппозиционных партий. Об этом 3 марта заявила лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе на телеканале PalitraNews.

Лидер «республиканцев» прокомментировала обвинения в «радикализме» со стороны властей в адрес протестующих, которые 2 марта пикетировали парламент страны. Активисты сначала пытались перекрыть проезд к зданию, а когда не получилось, кричали «рабы» в адрес депутатов. В тот день правоохранители задержали семь человек.

«Наши власти немного нервничают и раздражены, и у них паническая реакция на наши акции. Это не правильно, и власти должны это учесть», — сказала Самнидзе.

Она отметила, что в дальнейшем в оппозиции решили изменить тактику проведения протестных акций. Как сообщила Самнидзе, в будущем оппозиционные партии планируют проводить больше шествий и не устраивать «шумных акций».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, ситуация усугубилась. Оппозиция постоянно проводит акции протеста.

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