Ярославль, 3 марта 2021, 13:47 — REGNUM 3 марта на аукционе был продан торговый центр «Яркий» в Ярославле. Покупателем стала компания из Иванова. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальная цена торгового центра общей площадью более 23 тысяч квадратных метров составляла 363,5 миллиона рублей. Владелец ТЦ попал в процедуру банкротства, продажей занимался конкурсный управляющий.
Победителем торгов стало ООО «Дормострой», зарегистрированное в Иванове. Компания купила ярославский торговый центр за 454,4 миллиона рублей.
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