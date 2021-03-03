Ярославль, , 13:47 — REGNUM 3 марта на аукционе был продан торговый центр «Яркий» в Ярославле. Покупателем стала компания из Иванова. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Торговый центр «Яркий» Yandex.ru/maps

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальная цена торгового центра общей площадью более 23 тысяч квадратных метров составляла 363,5 миллиона рублей. Владелец ТЦ попал в процедуру банкротства, продажей занимался конкурсный управляющий.

Победителем торгов стало ООО «Дормострой», зарегистрированное в Иванове. Компания купила ярославский торговый центр за 454,4 миллиона рублей.

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