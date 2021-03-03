Москва, , 13:47 — REGNUM Вероятно, при запуске газопровода «Северный поток — 2» полного прекращения транзита газа через Украину не произойдет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Во-первых, поставки в ряд стран по украинскому маршруту останутся самыми близкими. Во-вторых, Украине и самой надо покупать российский газ у Словакии, а поставки его по другим маршрутам будут дороже.

В-третьих, на ближайшие четыре года определенный уровень поставок гарантирован прошлогодним соглашением Газпрома и «Нафтогаза».

Но вот шантажировать Россию прекращением транзита и требовать более низких цен на газ или большей стоимости транзита украинская сторона уже точно не сможет. И дело не только в «Северном потоке — 2», но и в «Турецком потоке».

Однако в свете того, что доходы «Нафтогаза» от транзита снизятся, а поддерживать работоспособность газопровода будет необходимо, компании придется повысить цены на газ для потребителей.

Соответственно, это ударит по кошелькам обычных граждан ростом цены газа и электроэнергии и снизит рентабельность производства на Украине», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, размер средств, недополученных Украиной из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», может составить $3 млрд, считает бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.

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