Анкара, , 13:46 — REGNUM Третья фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании SinoVac показала её эффективность на уровне 83,5%, сообщили в турецком Университете Хаджеттепе.

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«По результатам третьей фазы испытаний эффективность вакцины СoronaVac составляет 83,5%, она предотвращает госпитализацию в 100% случаев», — сообщили в университете.

Вместе с тем сам производитель вакцины оценивает эффективность препарата в 62,3% после двух доз.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции 2 марта сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Самые значительно послабления почувствуют иностранные туристы в Стамбуле, Анталье и Месопотамии. Разрешено очное обслуживание посетителей, но с ограничениями: время работы — с 07:00 до 19:00, заполняемость зала не более 50%.

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