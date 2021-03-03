Москва, , 13:44 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлогает запретить овербукинг, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Сейчас такой овербукинг в России никак не регламентирован, и поэтому фракция «Справедливой России» предлагают его запретить. С точки зрения этики и здравого смысла нельзя продавать билетов на рейс больше, чем посадочных мест в воздушном судне. Не должно быть лишних билетов, чтобы не было «лишних» людей», — заявил Миронов.

По статистике, на популярные рейсы в «горячий сезон» авиакомпании продают как минимум на 5%, а то и на 10% билетов больше, чем мест в самолёте, привел данные парламентарий.