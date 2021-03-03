Анкара, , 16:37 — REGNUM Статистическое агентство Турции (далее — TÜİK) 3 марта обнародовало показатели инфляции за февраль. Согласно данным этого агентства, в феврале инфляция в Турции выросла на 0,91% по сравнению с январём 2021 года и на 15,61% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и на 12,81% по сравнению со средним показателем за последние 12 месяцев, сообщает Hürriyet.

Высокий рост по сравнению с тем же месяцем предыдущего года наблюдался в таких сегментах, как образование (на 6,13%), одежда и обувь (на 6,31%), а также в сфере коммуникаций (на 7,15%). Однако наиболее интенсивный рост цен отмечен в сегменте товаров для дома (на 23,74%), транспорта (на 22,47%) и остальных товаров и услуг (на 20,61%).

Другими основными сегментами, цены в которых снизились в феврале 2021 года стали сфера развлечений и культуры (на 0,98%), а также одежда и обувь (на 0,93%). Основными группами расходов стали рестораны и отели, сфера здравоохранения (цены выросли на 3,00%), цены в секторе продовольствия и безалкогольных напитков выросли на 2,57%.