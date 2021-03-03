Оберстдорф, 3 марта 2021, 13:42 — REGNUM Сборная Италии снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба национальной федерации.
Отмечается, что итальянские прыгуны с трамплина получили положительные результаты тестов на коронавирус. Они быстро покинули турнир, но, тем не менее, итальянские лыжники успели заразиться.
Таким образом, команда в полном составе снялась с турнира.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в настоящее время проходит в Оберстдорфе (Германия).