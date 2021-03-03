Сеул, , 15:33 — REGNUM В феврале 2021 года в Южной Корее зафиксировали около 25 тыс. нарушений карантинных правил. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце зарегистрировали 24 924 случая нарушения карантинных правил со стороны жителей страны.

Известно, что запрет на собрания с участием более пяти человек был нарушен 11 054 раза, правило о постоянном ношение масок было нарушено 8766 раз, правило о соблюдении дистанции — 1659 раз.

Отмечается, что 2557 случаев нарушений были зарегистрированы в местах общественного питания, 1395 случаев — в кафе, 1335 случаев — на территории спортивных сооружений, 1037 случаев — в общественном транспорте, 698 случаев — в интернет-кафе.