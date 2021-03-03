Горно-Алтайск, , 13:41 — REGNUM Российской стороне совместно с Казахстаном стоит проработать вопрос доступа туристов в район горы Белухи, которая находится в Республике Алтай на границе с Казахстаном. Об этом сегодня, 3 марта, на встрече с представителями туристического бизнеса по вопросу развития этой отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Необходимо соответствующее соглашение с Казахстаном заключить, я соответствующее поручение дам министерству иностранных дел и Ростуризму — рассмотреть все необходимые нормативные акты», — сказал премьер-министр.

Мишустин напомнил, что в мире, особенно в Европе, много таких примеров, когда границы между государствами проходят в горах, по живописным местам, привлекающих туристов. Поэтому существует определённая практика разрешений таких ситуаций, добавил глава российского правительства.

Премьер-министр также указал на необходимость подумать о создании специальной туристической зоны в районе горы Белухи. По его словам, это позволит полностью регламентировать туристическое посещение в рамках международных договоров. Мишустин выразил надежду, что коллеги из Казахстана пойдут навстречу в этом вопросе.