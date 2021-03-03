Душанбе, , 13:41 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил объявить 2025 год Годом защиты ледников и учредить дату Всемирного дня ледников, сообщили в пресс-службе главы государства.

Таджикистанский лидер выступил на заседании Панели высокого уровня по проблемам воды и климата. Рахмон обратил внимание на таяние ледников Памира.

Президент отметил, за последние 70−80 лет ледник Федченко, который имеет протяженность 75 км, уменьшился на один километр, а его площадь — на 44 кв. километров. Средняя скорость таяния вершины составляет 16 метров в год.

Рахмон также напомнил о своей инициативе создания специального международного фонда защиты ледников. Глава Таджикистана выразил надежду на более активные шаги политических лидеров для принятия необходимых решений.

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