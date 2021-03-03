Москва, , 13:45 — REGNUM Церемония прощания с журналистом и спортивным комментатором Юрием Розановым, о кончине которого стало известно ранее, пройдет 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе телеканала «Матч-ТВ».

"Завтра в 11:00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом известно, что 2019 году Розанову был поставлен диагноз рак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Отметим, Юрий Розанов стал спортивным комментатором в 1966 году на телеканале «НТВ Плюс». Вначале комментировал хоккейные матчи, а затем и футбольные.