Москва, , 13:40 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину 1966 года рождения, подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

В пресс-службе рассказали, что 3 марта в квартире дома на улице Широкая после ликвидации пожара нашли тело 74-летней женщины. Специалисты установили признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок подозреваемый 1966 года рождения задержан», — сообщили в СК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя. Причиной стала пропажа 900 рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Ульяновской области забили до смерти из-за 900 рублей