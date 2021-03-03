Тампа, США, , 13:39 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 3 марта сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Далласа» Василевский сыграл «на ноль», отразив 28 бросков по своим воротам. Для него этот матч стал третьим «сухим» подряд. При этом он не пропускает на протяжении 200 минут 45 секунд.

Второй звездой стал финский форвард «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен, который оформил дубль в игре с «Филадельфией Флайерз».

Третьей звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, на счету которого гол и две результативные передачи в матче против «Ванкувера».

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