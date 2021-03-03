Киев, , 13:38 — REGNUM Резонансное убийство белорусского журналиста Павла Шереметавскоре может быть передано в суд присяжных. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, осталось провести два дополнительных следственных действия. Обвиняемыми в исполнении теракта остаются ранее задержанные украинские граждане — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Аваков также сообщил, что бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Белоруссии Игорь Макар в начале года приезжал в Киев и дал «показания небезынтересные». Министр, в частности, сообщил, что «белорусский один товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы за пару лет до факта убийства Шеремета — о том, что этот вопрос обсуждался в Белоруссии». Аваков уверен, что полученные показания помогут установить истинный мотив заказчиков убийства.

Ранее на эту тему: СМИ: в КГБ Белоруссии обсуждалось убийство журналиста Павла Шеремета

Напомним, журналист Павел Шеремет считался противником Александра Лукашенко и был вынужден покинуть Белоруссию. Долгое время он проработал в России, а затем на Украине. Шеремет погиб в июле 2016 года в результате теракта, осуществлённого в Киеве.

Согласно опубликованным 4 января аудиозаписям, в апреле 2012 года убийства белорусских оппозиционеров обсуждались представителями белорусских спецслужб на совещании, которое провёл председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев. Независимая экспертиза установила подлинность голоса Зайцева, обсуждавшего убийство в том числе Шеремета.

Читайте на эту тему: Времени у Белоруссии нет. Перспектив вне России — тоже