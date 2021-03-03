Иерусалим, , 13:49 — REGNUM С 7 марта в Израиле начинается третий этап снятия коронавирусных ограничений, на котором разрешено будет посещать заведения общепита. Однако дети до 16 лет не будут допускаться в закрытые помещения кафе, передают «Вести Израиль» 2 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Соответствующее правило плана третьего этапа выхода из локдауна, по заверениям минздрава, согласовано с представителями Объединения владельцев ресторанов и кафе. Его связывают с тем, что доступ в помещения разрешен только привитым от COVID-19 или переболевшим им, у которых есть подтверждающий этот факт «зеленый паспорт».

Но поскольку дети до 16 лет в Израиле не прививаются, заходить в помещения им будет нельзя. Связанные с этим неурядицы владельцы заведений будут решать сами, вопросов немало, и гендиректор Всеизраильского объединения рестораторов Шай Берман сообщил, что переговоры с минздравом продолжаются, и у властей просят пересмотреть правила.

Это связано и с тем, что не у всех заведений есть зоны на открытом воздухе, и с фактором плохой погоды, от которой при нынешних правилах родители с детьми укрыться в кафе не смогут.