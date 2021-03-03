Киев, , 13:41 — REGNUM В столице Украины проходят одновременно четыре акции протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Во-первых, под офисом генерального прокурора Украины собралась немногочисленная группа людей, протестующих против использования индийской вакцины Covishield на Украине. Активисты утверждают, что закуплена вакцина плохого качества и требуют открыть уголовное дело против украинских чиновников.

У здания Верховной рады Украины собрались представители малого и среднего бизнеса, а в Мариинском парке митингуют представители закрытых властями Украины оппозиционных телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne.

Позже к журналистам присоединились сторонники «Партии Шария», которые также пришли к Мариинскому дворцу, где проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Сегодня Зеленский будет ему рассказывать, как в стране у нас всё хорошо, чтоб получить деньги. Мы так не считаем», — написала в Telegram-канале один из руководителей «Партии Шария» журналист Ольга Шарий.

Напомним, ранее Шарль Мишель заявил о том, что в 2021 году на Украине начнёт работать европейская программа экономической помощи Донбассу.

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