Афины , , 13:40 — REGNUM В качестве борьбы с пандемией правительство Греции введет меры, направленные на «контроль мобильности» населения. Об этом заявил государственный министр Йоргос Герапетритис 3 марта радиостанции Parapolitika.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Он добавил, что сейчас страна «борется со временем», и призвал всех приложить большие совместные усилия для этой борьбы.

Герапетритис считает доказательством эффективности системы ограничений свидетельствует тот факт, что Греция «не находится в ситуации, которая создает драматические условия, как это имеет место в других европейских странах, таких как Португалия, Великобритания или Нидерланды».

С другой стороны, добавил он, «есть два факта, которые нас беспокоят: первый — это мутации, которые склонны преобладать по всей Европе и неизбежно достигнут Греции. И второе — это очень большая усталость общества».