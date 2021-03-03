Москва, , 13:32 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве топ-менеджеру банка «Траст» Михаилу Хабарову до 8 июня 2021 года. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Хабарова и продлил ему срок домашнего ареста до 8 июня», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хабаров подозревается в хищении 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Банкир не признает своей вины и считает, что спор носит гражданско-правовой характер. Хабаров был задержан в октябре 2020 года, в ноябре он был переведен из следственного изолятора под домашний арест.