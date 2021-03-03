Сеул, , 13:34 — REGNUM Ожидается, что встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена состоится в апреле 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, встреча может состояться 22 апреля в ходе Международного саммита по борьбе с изменением климата. В настоящее время стороны ведут тесные переговоры.

Предполагается, что встреча, в ходе которой лидеры двух стран обсудят эпидемиологическую ситуацию и совместные действия по борьбе с изменением климата, пройдёт в видеоформате.

Ожидается, что Мун Чжэ Ин также пригласит американского коллегу принять участие в саммите партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G).

Напомним, что последний диалог глав Южной Кореи и США состоялся 4 февраля.

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