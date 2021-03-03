Россия должна держать под защитой не только Крым, но и свободный Донбасс
Донецк, 3 марта, 2021, 13:29 — ИА Регнум. России следуетпо просьбе властей Донецкой и Луганской Народных Республик взять Донбасс под свою непосредственную защиту, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 марта, комментируя высказывания украинского политика Татьяны Черновол.
ИА Красная Весна
Солдаты в окопах. ДНР. 2016.
Как сообщалось ранее, бывший депутат Верховной рады заявила, что Украина «должна быть постоянно готова к проведению военной операции по возвращению Крыма» и что к этой операции нужно будет приступить тогда, когда в России «начнутся процессы турбулентности».
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«Это и другие подобные заявления, звучащие с Украины, дополняя объективный анализ военных и политических фактов, говорят о том, что нам придётся давать военный отпор украинским шовинистам. В Крыму этот отпор будет однозначно эффективным и разрушительным как для украинцев в случае попытки их вторжения, так и для тех внешних сил, которые рискнут их поддержать.
Меня больше беспокоит Донбасс. Не лучше ли в данном случае нам не рисковать, а непосредственно поставить свободный Донбасс под защиту России по просьбе властей Донецкой и Луганской Народных Республик? В конце концов, там и российских граждан немало! Мне думается, что так жертв в случае украинского вторжения будет меньше. А в том, что воевать придётся, я не сомневаюсь», — отметил Михаил Демурин.