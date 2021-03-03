Донецк, 3 марта, 2021, 13:29 — ИА Регнум. России следуетпо просьбе властей Донецкой и Луганской Народных Республик взять Донбасс под свою непосредственную защиту, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 марта, комментируя высказывания украинского политика Татьяны Черновол.

ИА Красная Весна Солдаты в окопах. ДНР. 2016.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Верховной рады заявила, что Украина «должна быть постоянно готова к проведению военной операции по возвращению Крыма» и что к этой операции нужно будет приступить тогда, когда в России «начнутся процессы турбулентности».

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« Это и другие подобные заявления, звучащие с Украины, дополняя объективный анализ военных и политических фактов, говорят о том, что нам придётся давать военный отпор украинским шовинистам. В Крыму этот отпор будет однозначно эффективным и разрушительным как для украинцев в случае попытки их вторжения, так и для тех внешних сил, которые рискнут их поддержать.