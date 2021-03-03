Горно-Алтайск, , 13:27 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение подчинённым проработать вопрос о выведении из тени нелегальных гостевых домов, которые на Алтае называют «зелёными домиками». Об этом премьер-министр заявил в ходе совещания по туризму в Горно-Алтайске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам исполнительного директора ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, на территории региона находится более 1 тыс. средств размещения туристов. При этом две трети из них представляют собой сельских гостевых домов, размещенных на земле, отведенном под ИЖС. Таким образом, по закону им гостиничные услуги оказывать нельзя, из-за чего им приходится работать по фиктивным документам.

«Абсолютное большинство сельских предпринимателей, работающих в сфере гостеприимства выражают желание легализовать и развивать свой бизнес… участвовать в государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса», — отметил он.

Премьер-министр подтвердил, что размещать гостиницы в жилых помещениях запрещено. По его словам, это облегчило жизнь многим жильцам многоквартирных домов, однако распространение запрета на частные дома ударило по мелкому бизнесу.

При этом Михаил Мишустин назвал некоторые варианты легализации, которые являются одними из наиболее необременительных в мире. В частности, речь идёт о режиме для самозанятых.

«Обязательно дадим поручение Роспотребндзору, Ростуризму, коллегам из профильных ведомств, чтобы подумать, каким образом разработать требования к гостевым домам, чтобы позволить бизнесу развиваться, и, главное, ни от кого ничего не прятать», — подчеркнул глава правительства.

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