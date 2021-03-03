Гавана, , 13:26 — REGNUM Кубинцы, проживающие в Днепропетровской области, провели встречу со своим посольством на Украине. Об этом сообщает Prensa Latina.

Встреча проводилась в режиме онлайн с учетом эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

После вступительных слов посла Кубы на Украине Наташи Диас было показано послание, отправленное Исраелем Рохасом, cолистом группы Buena Fe, в котором он приветствовал соотечественников, проживающих на этой территории.

Целью встречи был обмен мнениями, связанными с консульскими вопросами и ситуацией с коронавирусом на Кубе и Украине. Также стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Кроме того, группа кубинцев на Украине выразила свою озабоченность рядом проблем и прояснила сомнения по вопросам, которые их волнуют.

В свою очередь кубинские дипломаты обратили особое внимание на препятствия в торгово-экономической сфере, что предполагает экстерриториальность блокады острова правительством США.

В рамках культурных мероприятий были показаны музыкальные видеоклипы группы Buena Fe, которые позволили участникам насладиться своей музыкой.

В конце встречи они объяснили, что посольство продолжит проводить подобные онлайн-встречи, пока эпидемиологическая ситуация не позволит это сделать лично в штаб-квартире дипмиссии.