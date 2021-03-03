Брюссель, , 13:32 — REGNUM Паспорта вакцинации от COVID-19 появятся в Европейском союзе только через несколько месяцев и из-за этого в 2021 году может быть сорван туристический сезон. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

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В последнем указывается, что в настоящее время Еврокомиссия (ЕК) ведет работу «над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов». В то же время, добавляется, что технические работы по данному проекту могут занять от двух до четырех месяцев.

Также, по информации журналистов агентства, ЕК обращается с просьбой к странам-участницам ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации до конца текущего месяца.

Кроме того, в документе отмечается, что странам ЕС нужно создать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, потому что на данный момент непонятно, на протяжении какого времени переболевший новым заболеванием человек обладает иммунитетом и будет ли его организм так же устойчив к новым видам коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ввод так называемых ковид-паспортов в Евросоюзе будет противоречить принципу добровольности.