Джакарта, , 13:24 — REGNUM Вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра, выбросил в небо горячее облако на 2000 метров, сообщает Detik.

Горячее облако движется на восток.

В Индонезии сообщили, что за сутки зафиксировано два извержения вулкана Синабунг.

Жителей настоятельно просят не пересекать установленную правительством «красную» зону и носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, вулканический пепел после извержения вулкана Синабунг может осесть на территории провинции Ачех.

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