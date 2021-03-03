Майкоп, , 13:22 — REGNUM В Адыгее в ближайшие двое суток ожидается ухудшение погоды. В республике 3 и 4 марта будет идти снег, ветер усилится, а в горах возможен сход лавин, сообщили в Северо-Кавказскои управлении Гидрометцентра. Местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, из-за этого в регионе объявлено экстренное предупреждение.

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«В Адыгее осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер до 20 м/с, в горах лавиноопасно», — говорится в сообщении метеорологов.

Напомним, в феврале 2021 года в Адыгее за несколько дней выпала месячная норма снега. Снегопады привели к серьезным проблемам. Из-за большого количества осадков возникли трудности с передвижением по дорогам в городах и районах. В расчистке снега участвовали не только коммунальные службы, но и местные жители, чиновники, сотрудники организаций, вышедшие на субботник. На удаленный режим обучения были переведены на несколько дней учащиеся школ.