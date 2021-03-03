Самара, , 13:23 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного МЧС.

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Сообщается, что в регионе в связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, 4 марта по области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 4 марта по области столбик термометра может опуститься до отметки — 13 °C, а днем ожидается небольшой мокрый снег, воздух может прогреться до +1°C.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветре ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

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