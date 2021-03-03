Душанбе, , 13:21 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили соглашение с Азиатским банком развития (АБР) о выделении гранта на сумму $105 млн, сообщает 3 марта агентство «Авеста».

Соответствующий законопроект в парламенте представил министр финансов Таджикистана Файзиддина Кахорзода. По его словам, средства АБР планируется направить на развитие и повышение эффективности в электроэнергетике.

Большую часть средств планируется направить на уменьшение потерь электроэнергии, в том числе за счет установки 398 тыс. электросчетчиков.

Ранее в АБР сообщили, что в финансовом секторе Таджикистана наблюдается финансовый кризис. В банке считают, что проблемы существуют в сфере управления сектором, тарифной политике и сборе долгов.