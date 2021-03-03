Бразилиа, , 13:19 — REGNUM За последние 40 дней среднесуточное количество смертей в Бразилии не опускалось ниже тысячи. Об этом сообщает издание La Provincia.

Бразилия приближается к краху своей системы общественного здравоохранения, при этом более половины штатов страны находятся на пределе своих возможностей, в то время как на президента Жаира Болсонару растет давление, чтобы он принял решительные меры по сдерживанию вспышки инфекций.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило 2 марта о новом ежедневном рекорде смертей от COVID-19 — 1641 скончавшийся.

Согласно предварительным исследованиям, страна переживает худший момент пандемии с тех пор, как 26 февраля 2020 года было зарегистрировано первое заражение, что также совпало с распространением более заразного «амазонасского» штамма.

С ноября 2020 года кривая заболеваемости и смертности достаточно выросла, но за последние 40 дней она приобрела драматические оттенки — период, в течение которого среднесуточная смертность не опускалась ниже тысячи.

Бразилия, наряду с США и Индией, является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2: по официальным данным, на нее приходится более 257 000 смертей и 10,6 млн случаев заболевания.

Отделения интенсивной терапии на пределе своих возможностей более чем в половине регионов страны

Если в первой волне пандемия в этой стране с 212 миллионами жителей была неоднородной, то во второй, более опасной и смертоносной, SARS-CoV-2 поставил под угрозу жизни более половины жителей страны.

Заполняемость отделений интенсивной терапии государственной системы здравоохранения превышает 80% в 19 из 27 бразильских штатов, с одним нюансом: поступает все больше и больше молодых людей с серьезными случаями.

«Риск краха существует, и мы уже наблюдаем его в различных регионах страны», — сказал изданию EFE доктор Карлос Старлинг, научный консультант Бразильского общества инфекционных заболеваний (SBI).

После нескольких месяцев смягчения мер региональные и муниципальные власти ужесточили меры, вводя комендантский час, чтобы избежать краха, который произошел в январе в Манаусе, столице штата Амазонас.

Больше случаев, но меньше коек

В Амазонасе, где появился новый штамм и чья медицинская структура была исторически ненадежной, система здравоохранения была перегружена за считанные недели. Там даже не хватало баллонов с кислородом. С тех пор сотни пациентов с COVID-19 были переведены на лечение в другие части страны.

Теперь другие штаты находятся на пути к этому сценарию, например, Санта-Катарина и Минас-Жерайс, которым уже пришлось перевести нескольких своих пациентов в другие регионы Бразилии из-за нехватки мест в их больницах.

«Перспективы не очень хорошие. То, что мы видели в Манаусе, мы обязательно увидим и в других регионах Бразилии», — предупреждает Старлинг.

Вторая волна также наступает в то время, когда количество мест в отделениях интенсивной терапии, выделенных министерством здравоохранения, постепенно сокращается. Несколько полевых госпиталей все еще остаются.

В декабре правительство выделило 12 003 места в отделениях интенсивной терапии для лечения коронавируса; в январе — 7717 человек, а в феврале, который закончился вторым месяцем с наибольшим количеством смертей от этой болезни в Бразилии, — 3187, согласно данным Национального совета секретарей здравоохранения Бразилии (CONASS).

Усиление давления на Болсонару

Организация, объединяющая 27 руководителей региональных служб здравоохранения, потребовала принять «немедленные меры» на национальном уровне, чтобы противостоять «худшему моменту кризиса в области здравоохранения», включая введение комендантского часа в ночное время и закрытие баров и пляжей, а также приостановление очных образовательных и спортивных мероприятий.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который отказывается признать серьезность пандемии и привык критиковать любые ограничения, еще публично не поддержал этот призыв, в отличие от вице-президента Гамильтона Моурао.

Он заявил, что население «устало» от ограничений, и решил ускорить кампанию вакцинации. Однако иммунизация, начавшаяся в середине января, продвигается медленно, и на сегодняшний день только 3,2% населения получили первую дозу вакцины.

«Амазонасский» штамм может обойти антитела Coronavac

Специалисты, с которыми консультировалось издание EFE, считают, что за этим взрывом случаев заболевания и смертей может стоять новый «амазонасский» штамм P.1, присутствующий как минимум в 17 из 27 штатов страны. На прошлой неделе были опубликованы три предварительных исследования, которые предупреждают об опасности этого штамма, который, по-видимому, лучше передается, его вирулентность в десять раз выше, и он способен обходить антитела, вырабатываемые ранее заразившимся человеком.

Кроме того, ученые из Университета Сан-Паулу (USP) и Университета Кампинаса (Unicamp) предположили, что «амазонасский» штамм P.1 может ускользать от антител, вырабатываемых вакциной, созданной из инактивированного вируса, например, из китайской лаборатории Sinovac, известной как Coronavac, которая наиболее часто используется в Бразилии.

«Это означает, что через пять месяцев после вакцинации человек может снова заразиться, но не обязательно заболеет, поскольку вырабатываемые антитела — не единственный защитный фактор вакцины», — рассказал изданию EFE профессор Хосе Луис Проэнса Модена, профессор вирусологии Unicamp и координатор исследования при поддержке Фонда Ампаро-а-ла-Пескиса-де-Сан-Паулу (Fapesp). Результаты были получены из небольшой выборки из восьми пациентов, которые прошли двухэтапную вакцинацию китайской Coronavac во время клинических испытаний формулы.