Москва, , 13:24 — REGNUM Грузии не следует ожидать, что разрешение на въезд в эту страну для граждан России с 1 марта приведет к большому росту числа туристов из РФ. Об этом 3 марта сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, эффект от этих мер будет скорее психологический — гражданам России приятно узнать, что еще одна страна открыла для них границы. Это даёт надежду на то, что вслед за Грузией границы откроют и другие, более популярные в плане отдыха страны.

«Открытие Грузии — это еще одна ласточка надежды, что есть еще одна страна, которая принимает наших граждан. Но авиасообщение с этой страной было прекращено задолго до пандемии. И открытие прямого сообщения, которое бы тут же сказалось на продаже туров в Грузию, пока не ожидается», — сказала Ломидзе.

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