Москва, , 13:19 — REGNUM Стандартизация понятия all Inclusive позволит потенциальным клиентам делать правильный выбор и обеспечит защиту их прав, считает глава комитета Госдумы по туризму Борис Пайкин (ЛДПР).

«Безусловно, следует определить стандарт: какой набор услуг гостиничного комплекса должен подразумевать данный формат. Сегодняшняя практика отельеров широко трактует принцип all Inclusive и по формату питания, и по предоставлению дополнительных услуг», — отметил Пайкин.

Включение такого вида обслуживания в национальный проект по туризму невозможно без принятия стандарта, указал парламентарий.

«За последние годы миллионы наших сограждан побывали на курортах Турции, и им есть с чем сравнивать. Следует отметить, что количество отелей, работающих по данному принципу, невелико — порядка 10−15% гостиничных комплексов. Так что данное нововведение затронет относительно небольшое количество участников рынка», — добавил Пайкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму определить стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено».

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