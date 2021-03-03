Москва, , 13:18 — REGNUM Российское федеральное агентство по туризму (Ростуризм) одобрило идею разработки стандарта «всё включено». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы считаем, что система «всё включено» давно зарекомендовала себя в мире, и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем в Ростуризме отметили, что один отель «все включено» может включать в себя еду пять раз в день, а другой — 24 часа в сутки.

Поэтому внести соответствующие изменения в действующие правила, отдельно выделив категории «всё включено» и «ультра всё включено», уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму заняться разработкой единого стандарта оказания гостиничных услуг по системе «всё включено».

Кроме того, Ростуризм должен проанализировать, насколько целесообразно внедрение данной системы в нацпроект по развитию туризма. Всего планируется выделить две категории — «всё включено» и «ультра всё включено».