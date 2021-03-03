Москва, , 13:16 — REGNUM Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что все самые сложные вопросы двусторонних отношений будут решаться «в ходе диалога». Он отметил, что российско-японские контакты отличаются насыщенностью, как в плане частоты встреч, так и в содержательном плане. Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что «эта динамика будет продолжена» после возвращения к нормальной жизни после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не читать СМИ, в которой пишется о возможности передачи Курильских островов Японии. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что во всех странах, включая японское государства, «очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов» и большое число лиц, пытающихся такими взглядами заменить «конструктивный подход» двух стран «к перспективам развития двусторонних отношений».

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