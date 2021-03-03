Иерусалим, , 13:22 — REGNUM Израильские учителя, которые согласятся работать на периферии, получат помимо надбавок к зарплате крупный денежный подарок, который может достигать $150 тыс. Об этом передают «Вести Израиль» 2 марта.

Для устранения дефицита педагогических кадров в регионах правительство принимает различные шаги, в том числе надбавки к зарплате, величина которых зависела от педагогического стажа. Новая программа предусматривает подарок каждому учителю независимо от стажа, обязательным условием является работа на полную ставку в регионах Эйлат или Арава-Тихонит.

Работая на данных условиях в течение шести лет, педагог получит дополнительно 60 тыс. шекелей за каждый год, или 360 тыс. шекелей ($110 тыс.) за весь период. При контракте на два года — 72 тыс. шекелей ($22 тыс.) в год, на четыре года — 85 тыс. шекелей ($26 тыс.) в год. Если учитель будет работать дольше шести лет, то с седьмого по десятый года дополнительный бонус составит 45 тыс. шекелей ($14 тыс.) ежегодно. Таким образом, подарок может составить до 540 тыс. шекелей ($164 тыс.) при десяти годах работы.