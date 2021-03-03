Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Спикер петербургского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров выразил сомнения в том, что действующий депутат может проиграть на праймериз его собственной партии. Об этом он заявил на брифинге 3 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, ранее лидеры «ЕР» Дмитрий Медведев и Андрей Турчак уже сообщили, что праймериз пройдут по открытой схеме — голосовать на них сможет любой гражданин РФ, и якобы «большинство коллег в регионах эту позицию поддержали».

«Пока еще это не решено окончательно — в какой форме будет это голосование. Говорим пока об электронной форме голосования, но пока идут по этому вопросу дискуссии», — пояснил Вячеслав Макаров 3 марта.

По его словам, по этой теме нарастает такой шквал вопросов, что «создаёт уже напряжение». В праймериз смогут участвовать все, кто не имеет счетов в иностранных банках или судимостей, объявил Макаров.

«Может ли действующий депутат ЗакСа, работающий по 5−10 лет на территории, в праймериз проиграть? Конечно, коллеги в этом сомневаются», — заметил спикер, чье собственное пребывание в парламенте следующего созыва ставят под вопрос некоторые наблюдатели. Молодежь Петербурга, на взгляд Макарова, тоже «очень внимательно» наблюдает за процессом.

«Самое главное — чтобы это было прозрачно и честно. Если будет малейшее сомнение в честности праймериз, в итогах праймериз — под сомнение ставятся итоги выборов в Законодательное собрание и Государственную думу. Вот этого быть не должно. Чтобы ни у одного человека не вызывало сомнения» — добавил единоросс.

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