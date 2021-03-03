Москва, , 13:13 — REGNUM Россия не собирается прерывать контакты с США и Евросоюзом по линии правоохранительных ведомств из-за введения новых санкций. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили о возможном влиянии новых санкций, которые коснулись в том числе генпрокурора РФ Игоря Краснова, на российских граждан и на сотрудничество России с другими странами. Песков ответил, что ситуация требует юридической оценки.

«Мы, конечно, не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты. Не сомневаюсь, что наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду», — сказал Песков.

Он добавил, что российские власти сделают всё, чтобы интересы граждан никак не пострадали.

Читайте также: Кремль возмущён заявлениями о якобы отравившей Навального ФСБ