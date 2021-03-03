Барнаул, 3 марта, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Пока глава российского правительства Михаил Мишустин хвалил качество гречки с котлетой, которые он отведал в барнаульской школе №53, контролируя реализацию поручения президента страны по обеспечению горячим питанием учащихся начальной школы, в другом образовательном учреждении Барнаула детей накормили не совсем вкусной едой. Судя по фотографиям, которые в группе «Чёрное и Белое Барнаул» («ВКонтакте») опубликовала одна из читательниц, всего несколько дней назад, 26 февраля, в столовой гимназии №123 давали на гарнир гнилую морковь, а в компоте обнаружился червяк.

Цитата из группы «Чёрное и Белое Барнаул» (ВКонтакте) Гнилая морковь в блюде, поданном ученикам гимназии №123 в Барнауле

«Вот так кормит наших детей комбинат школьного питания (КШП) «Глобус», — пишет автор фотографий. Другая участница дискуссии (Елена М.) её дополняет:

«Вы, видимо, вообще не знаете организацию питания в школах. Так вот, КШП привозят в школу продукты (мясо, овощи, фрукты и так далее в сыром виде), а вся термическая обработка происходит на месте, то есть в школе! Все школьные повара официально числятся за КШП ГЛОБУС. Поэтому абсолютно весь цикл готовки лежит на «школьных» поварах!

Знаю это только потому, что такие же проблемы и у нас в школе, и я писала заявления на имя директора, и разбирались в этом вопросе. Я приходила в школу с проверкой, и главный технолог КШП «Глобус» мне все рассказывала. Но то, что они отвертятся в любом случае, это факт!»

Цитата из группы «Чёрное и Белое Барнаул» (ВКонтакте) Гнилой фрагмент еды, поданой ученикам гимназии №123 в Барнауле

Также участники группы в связи с обнародованным фактом просят проверить другие учебные заведения Барнаула. Так, Дарья Е. говорит, что её сын учится в школе №1 Барнаула и совершенно не хочет есть, говорит: «Там всё плохо».

Ольга С. просит проверить лицей №3, по её словам, детям часто подают холодную, засохшую кашу и слипшуюся лапшу, «зато за накрытие отдельно деньги дерут».

Цитата из группы «Чёрное и Белое Барнаул» (ВКонтакте) Червяк в компоте, которые подали учащимся лицее номер 123 в Барнауле

Тем временем сайт телекомпании «Толк» со ссылкой на чиновников городского комитета по образованию сообщил, что по итогам проверки повар школы №123 получила выговор и лишилась премии, а заведующей столовой объявили замечание за грязь и некачественную еду.

Общественный резонанс усилил ответ руководителя КШП Евгения Скурлатова. Признав в разговоре с ИА «Банкфакс» недоработки, он сказал, что во фруктовых червях в компоте нет ничего страшного.

«Значит, фрукты не обрабатывались ядохимикатами в период созревания. Фруктовый червь заводится только в хороших плодах», — заявил директор КШП.

При этом он выразил недоумение, почему сам ученик или его родители сразу не обратились к сотрудникам комбината с претензиями. Как минимум повара бы заменили порцию и извинились сразу же.

Реакция на эту информацию со стороны читателей «Банкфакса» была закономерной.

«Вот накормил бы он вчера господина Мишустина котлетой с червями и заявил бы подобное!» — предложил Евгению Скурлатову Владимир N.

«Моё оценочное суждение — прежде, чем пригласить в школу №53 Мишустина, там провели все нужные мероприятия, типа мастер-класса. Закупили, естественно, на рынке хорошие продукты, поставили лучших поваров. Одним словом, показуха. Как было и при советах, не поменялось русское действо и при диком капитализме», — отмечает Валентина Б.

Правительство Алтайского края Глава российского правительства Михаил Мишустин дегустирует обед в школьной столовой №53 Барнаула

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Также известно, что это не первый такой случай у данного комбината. В марте 2020 года ученики барнаульской школы № 134 нашли обрывки бумаги в котлетах. После подтвердившегося факта некачественного питания повара, допустившего такую оплошность, уже уволили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце февраля об ужасах школьного питания на своей странице в Facebook поведал депутат городской думы Иркутска Алексей Распутин. Пообщавшись с родителями детей, он написал, что ученики в иркутской школе №66 часто жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко. Рассказывают, что в тарелках можно обнаружить волосы, насекомых и тому подобное. Ребята видели, что остатки компота сливают в общую кастрюлю и вновь разливают по стаканам.

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