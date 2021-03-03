Саранск, , 13:11 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка, в рамках которой установят, в связи с чем у нескольких учеников школы в Рузаевке появились симптомы кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка обеспечения надлежащего режима питания учащихся», — отметили в ведомстве и добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, ранее в сообществе «Подслушано Рузаевка» в социальной сети появилось сообщение об отравлении якобы около 50 детей.

«По причине массового отравления не пришли в школу большое количество детей. В классе, где учится мой ребенок, из 30 детей не было 15, и у всех одни и те же симптомы — рвота, температура и слабость. И такая ситуация была во всех классах», — написала одна и пользовательниц, уточняя, что речь идет о школе №12. Официального подтверждения этой информации не было, однако Мрина Р. подтвердила, что ее ребенок также учится в этой школе и пришел домой с аналогичными симптомами.

Позднее в сообществе появился комментарий от лица официального аккаунта Республика Мордовия, сообщив, что «по представленной информации специалистами Рузаевской ЦРБ, клинические проявления у учеников СОШ №12, которые отсутствовали на уроках 1 марта, говорят о симптомах ротовирусной инфекции. Работниками школы и Управления образования администрации Рузаевского района осуществляется контроль за данной ситуацией и проводится ежедневный мониторинг посещения занятий детьми».