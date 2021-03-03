Киев, , 13:11 — REGNUM Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 11,5 млрд гривен, сообщила 3 марта пресс-служба ведомства.

Согласно информации ведомства, инвесторам были предложены пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, и 3 года, в долларах США — 2 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минфин уточняет, что средневзвешенная доходность ОВГЗ составила от 8,47% (на 3 месяца) до 12,05% (трехлетние облигации).

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,9%, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 163,5 млн долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале глава совета национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что объём облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов превысил стратегическую отметку в 100 млрд грн.