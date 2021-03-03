Москва, , 13:10 — REGNUM Совфед одобрил закон о правилах предвыборной агитации в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

ЦИК России наделяется правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в интернете.

Кроме того, устанавливается механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий на нарушения правил агитации в интернете. Вводятся такие меры, как блокировка.

Ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены агитационные материалы, вводится не ранее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.

Совфед также одобрил штрафы в размере до 0,5 млн рублей за нарушения при агитации.

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