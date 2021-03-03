Москва, , 13:12 — REGNUM Стоимость отдыха в России растет вместе со спросом на него. Об этом 3 марта сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается России, то у нас работает рыночная история. Зима показала, что лучше всего и быстрее всего продается премиальный сегмент. Цена в премиальном сегменте выросла процентов на 15, и спрос на премиальный сегмент все равно не снижается», — заявила Ломидзе.

В то же время населению не стоит опасаться резкого роста цен на отдых внутри страны. По мнению представителя АТОР, в туриндустрии понимают, что резкое повышение стоимости приведет к оттоку клиентов.

«Какого-то драконовского повышения цен для туристов мы не ожидаем», — сказала Ломидзе.

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